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Между Федерациями гимнастики Азербайджана и Багамских островов подписан меморандум о взаимопонимании (ФОТО)

Общество Материалы 23 апреля 2024 14:57 (UTC +04:00)
Между Федерациями гимнастики Азербайджана и Багамских островов подписан меморандум о взаимопонимании (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Между Федерациями гимнастики Азербайджана и Багамских островов подписан меморандум о взаимопонимании, сообщили Trend в Федерации гимнастики Азербайджана.

Меморандум подписан с целью развития и пропаганды художественной гимнастики.

Меморандум подписали генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Нурлана Мамедзаде и президент Федерации гимнастики Багамских островов Кора Хепберн.

Данное сотрудничество имеет важное значение с точки зрения обмена опытом между федерациями.

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Между Федерациями гимнастики Азербайджана и Багамских островов подписан меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Между Федерациями гимнастики Азербайджана и Багамских островов подписан меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Между Федерациями гимнастики Азербайджана и Багамских островов подписан меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Между Федерациями гимнастики Азербайджана и Багамских островов подписан меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
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