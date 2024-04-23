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Решение УЕФА по количеству футболистов на ЕВРО-2024

Общество Материалы 23 апреля 2024 22:04 (UTC +04:00)
Решение УЕФА по количеству футболистов на ЕВРО-2024

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - УЕФА приняла решение по количеству футболистов, которых команды-участницы Евро-2024 могут включить в заявку.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, участники финальной стадии чемпионата Европы смогут заявить на соревнования 26 игроков.

Ранее предполагалось, что это число составит 23.

Отметим, что в период ЕВРО-2020 УЕФА также разрешила командам заявить 26 игроков. В то время этот шаг был сделан из-за осложнений, вызванных коронавирусом и плотным календарем игр. Хотя ФИФА разрешила заявить на ЧМ-2022 такое же количество игроков, планировалось вернуться к применению правила «23».

Напомним, Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

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