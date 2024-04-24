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Азербайджанцы направили 5 машин с гуманитарной помощью пострадавшим от наводнения в Казахстане (ВИДЕО)

Общество Материалы 24 апреля 2024 13:28 (UTC +04:00)
Азербайджанцы направили 5 машин с гуманитарной помощью пострадавшим от наводнения в Казахстане (ВИДЕО)

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанцы направили пять машин с гуманитарной помощью пострадавшим от наводнения в Казахстане.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на посольство Казахстана в Азербайджане, Генеральное консульство Азербайджанской Республики в городе Актау совместно с азербайджанской диаспорой города Актау направили пять машин с гуманитарной помощью гражданам, пострадавшим от наводнения в Казахстане.

Напомним, что паводки в Казахстане начались в марте. В 8 регионах страны на местном уровне было объявлено чрезвычайное положение. В спасательных работах были задействованы десятки тысяч человек. С начала паводков в Казахстане эвакуировано более 115 тысяч человек.

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