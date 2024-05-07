В Баку прошел 4-й Диалог по ЦУР (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В Баку прошел IV диалог по Целям устойчивого развития (ЦУР) на тему «Консультации с заинтересованными сторонами по 4-му Добровольному национальному докладу Азербайджана и прогрессу по ЦУР 5».

Как сообщает во вторник Trend, в мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов и руководители центральных органов исполнительной власти, представительств международных организаций в Азербайджане.

Открывая мероприятие вступительной речью, заместитель премьер-министра Али Ахмедов отметил, что Азербайджан скоординировал свою Национальную программу развития с Программой устойчивого развития ООН. "Достигнутые в Азербайджане результаты в социальной и экономической сферах, а также вклад Азербайджана в реализацию ЦУР связаны с тем, что Азербайджан смог скоординировать свою Национальную программу развития с Программой устойчивого развития ООН. Мы видим результаты этой интеграции", - отметил он.

Затем выступили резидент-координатор Организации Объединенных Наций в Азербайджане Владанка Андреева, председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

Мероприятие продолжилось панельными обсуждениями.

По его итогам были приняты обязательства 4-х Целей устойчивого развития.

Отметим, что целью диалога по ЦУР является стимулирование знаний и представление передового международного опыта заинтересованным сторонам, включая правительство, ООН, частный сектор, гражданское общество, международные финансовые институты и партнеров по развитию. Также, в соответствии с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, он направлен на оказание практической поддержки правительству Азербайджана и Национальному координационному совету по устойчивому развитию в реализации национальных приоритетов в рамках Стратегии Азербайджана на период до 2030 года.

Каждый диалог по ЦУР посвящен конкретной теме, выбранной по согласованию с Национальным координационным советом по устойчивому развитию.

С ноября 2022 года проведены 3 диалога по ЦУР. Первый диалог по ЦУР был посвящен теме «Зеленая» трансформация в Азербайджане», второй – «На пути к 2030 году: социально-экономическая инклюзивность в Азербайджане», а третий – «Итоги Глобального саммита по ЦУР 2023 года и роли высших органов аудита в реализации ЦУР».

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