Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Исмайыллы полиция изъяла автомат у наркокурьеров - МВД (ФОТО)

Общество Материалы 22 мая 2024 12:57 (UTC +04:00)
В Исмайыллы полиция изъяла автомат у наркокурьеров - МВД (ФОТО)
Фото: Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Сотрудниками отделения полиции Исмайыллинского района проведена операция против лиц, незаконно хранящих огнестрельное оружие и занимающихся оборотом наркотических средств.

Как сообщили в среду Trend в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе мероприятий были задержаны Вугар Мамедов, Амиль Боятов, Заур Ширинов и Сайяр Мамедов.

"У них были обнаружены и изъяты автомат Калашникова, магазин и 30 патронов, а также наркотические средства (марихуана, героин и метамфетамин).

Задержанные заявили, что в обмен на оплату были вовлечены в наркокурьерство. Они должны были доставить огнестрельное оружие и наркотики в заранее оговоренное место.

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

В Исмайыллы полиция изъяла автомат у наркокурьеров - МВД (ФОТО)
В Исмайыллы полиция изъяла автомат у наркокурьеров - МВД (ФОТО)
В Исмайыллы полиция изъяла автомат у наркокурьеров - МВД (ФОТО)
В Исмайыллы полиция изъяла автомат у наркокурьеров - МВД (ФОТО)
В Исмайыллы полиция изъяла автомат у наркокурьеров - МВД (ФОТО)
В Исмайыллы полиция изъяла автомат у наркокурьеров - МВД (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости