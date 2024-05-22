Азербайджанские борцы завоевали медали на чемпионате Европы в Баку

БАКУ /Trend/ - Сегодня завершатся соревнования по греко-римской борьбе на чемпионате Европы U-23 в Баку.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, в третий день соревнований определятся победители еще в 5 весовых категориях.

Четыре "классика" сборной Азербайджана будут бороться за медали. Двое из них имеют шанс завоевать золотые и двое - бронзовые медали.

Греко-римская борьба

60 кг

Нихад Гулузаде в финале встретился с турком Мертом Ильбарсом. Проиграв ему со счетом 1:2, наш спортсмен завоевал серебряную медаль.

72 кг

Руслан Нуруллаев в поединке за "бронзу" победил Петра Горняшки (Болгария) со счетом 7:4 и занял 3-е место.

82 кг

В финале Гурбан Гурбанов боролся с Исламом Алиевым (AIN). Наш борец завоевал титул чемпиона Европы после убедительной победы со счетом 8:2.

97 кг

В утешительном поединке Мурад Ахмадиев победил эстонца Ричарда Карлсона по принципу последнего очка (1:1). Затем он в бою за 3-е место победил Аапо Виитала (Финляндия) и завоевал бронзовую медаль.

Отметим, что наша команда накануне завоевала 2 золотые и 2 бронзовые медали в греко-римской борьбе.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!