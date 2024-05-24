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Названо количество пенсий, пособий и стипендий, назначенных в Азербайджане за январь-апрель 2024 года

Общество Материалы 24 мая 2024 14:12 (UTC +04:00)

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за 4 месяца текущего года в упреждающем порядке через электронные системы осуществлены 65 тысяч назначений пенсий, пособий и стипендий (15 тысяч пенсий, 50 тысяч пособий и стипендий).

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, начиная с начала 2019 года, назначение выплат по видам социального обеспечения цифровизировано.

Механизм упреждающего назначения позволяет автоматически осуществлять назначение соответствующих социальных выплат через электронную систему без обращения и подачи документов в случае возникновения у граждан прав на виды социального обеспечения.

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