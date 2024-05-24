В НИИ травматологии и ортопедии минздрава Азербайджана назначены заместители генерального директора

БАКУ /Trend/ - В НИИ травматологии и ортопедии министерства здравоохранения Азербайджанской Республики назначены заместители генерального директора.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минздрав, соответствующим приказом министра здравоохранения Азербайджана Теймура Мусаева Низами Ядулла оглу Мамедов назначен на должность заместителя генерального директора - главного врача Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии.

Другим приказом министра здравоохранения Гурбан Рауф оглу Бабаев назначен на должность заместителя генерального директора НИИ травматологии и ортопедии по научной работе.

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