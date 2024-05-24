Стали известны причины изменений в бюджете Госфонда соцзащиты Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Последовательные меры по повышению социального благосостояния населения с учетом темпов роста экономики страны за минувший период 2024 года потребовали внесения дополнений и изменений в закон Азербайджанской Республики "О бюджете Государственного фонда социальной защиты населения на 2024 год" в качестве важной составляющей сводного бюджета.

Как сообщает Trend, об этом говорится в пояснении к законопроекту о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2024 год", который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

Было отмечено, что необходимость внесения изменений в закон Азербайджанской Республики "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2024 год" в основном связана с высоким ростом фактического исполнения поступлений по взносам на обязательное государственное социальное страхование по источникам доходов Государственного фонда социальной защиты.

В данных, представленных министерством экономики Азербайджанской Республики в 2023 году, прогнозный показатель среднемесячной заработной платы на 2024 год первоначально был указан в размере 980,0 маната, и на основании уточненных макроэкономических показателей прогнозируется, что этот показатель составит 990,0 маната.

Так, с учетом роста заработной платы во внебюджетном секторе, а также общих темпов роста в результате проводимых мер по прозрачности, и ожиданий и рисков, которые могут возникнуть в следующие месяцы года, в проекте изменений увеличивается сумма поступлений по взносам на обязательное государственное социальное страхование по внебюджетному сектору. С учетом этого в бюджете Государственного фонда социальной защиты населения на 2024 год целесообразно довести сумму поступлений по взносам на обязательное государственное социальное страхование по внебюджетному сектору с 3387,1 миллиона манатов до 3577,1 миллиона манатов - с увеличением на 190,0 миллиона манатов. В то же время предлагается увеличить сумму расходов на выплату трудовых пенсий на 25,0 маната - с 6500,0 до 6525,0 млн манатов.

При этом расходы на содержание аппарата и местных подразделений фонда увеличиваются на 5,0 млн манатов, до 135,1 млн манатов, а трасходы на проведение банковских операций по пенсиям и пособиям - на 30,0 тыс. манатов.

Таким образом, расходы фонда увеличиваются на 30,0 миллиона манатов, или на 0,4 процента, до 6949,9 миллиона манатов. В результате сумма средств (трансфертов), выделенных из государственного бюджета на финансирование обязательств государственного бюджета в целях сбалансирования бюджета фонда, будет уменьшена на 160,0 млн манатов и составит 1232,0 млн манатов.

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