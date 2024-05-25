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В Азербайджане будет создан оператор рынка электроэнергии

Общество Материалы 25 мая 2024 12:51 (UTC +04:00)

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - На основании предусмотренных для второго этапа временных правил оптового рынка, в целях организации деятельности оптового рынка электроэнергии будет создан оператор рынка как отдельное юридическое лицо в подчинении оператора системы передачи.

Как сообщает в субботу Trend, это отражено в "Плане мероприятий по поэтапному внедрению элементов рынка электроэнергии", утвержденном Кабинетом министров Азербайджанской Республики.

В связи с этим, министерство энергетики должно представить проект правового акта совместно с министерством экономики и ОАО "Азерэнержи" в период с 1 июля по 31 декабря 2025 года.

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