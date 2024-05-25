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Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в город Шуша

Общество Материалы 25 мая 2024 15:11 (UTC +04:00)
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в город Шуша

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Выехавшая утром очередная группа бывших вынужденных переселенцев добралась до города Шуша.

Как сообщает региональный корреспондент Trend, город Шуша продолжает приветствовать своих исконных жителей. На этот раз в родной край вернулись 32 семьи – 125 жителей города Шуша. Группа переселенцев состоит из семей, ранее временно расселенных в общежитиях, санаториях, бывших пионерских лагерях, недостроенных и административных зданиях в различных частях Азербайджана.

Прибывшие в город Шуша семьи были тепло встречены, они испытали радость воссоединения с родным краем.

Таким образом, в городе Шуша обеспечено постоянное проживание 90 семей – 349 человек.

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