Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в город Шуша

БАКУ /Trend/ - Выехавшая утром очередная группа бывших вынужденных переселенцев добралась до города Шуша.

Как сообщает региональный корреспондент Trend, город Шуша продолжает приветствовать своих исконных жителей. На этот раз в родной край вернулись 32 семьи – 125 жителей города Шуша. Группа переселенцев состоит из семей, ранее временно расселенных в общежитиях, санаториях, бывших пионерских лагерях, недостроенных и административных зданиях в различных частях Азербайджана.

Прибывшие в город Шуша семьи были тепло встречены, они испытали радость воссоединения с родным краем.

Таким образом, в городе Шуша обеспечено постоянное проживание 90 семей – 349 человек.

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