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МВД Азербайджана распространило заявление о распространенных в соцсетях кадрах с лжеполицейскими (ФОТО)

Общество Материалы 29 мая 2024 13:41 (UTC +04:00)
МВД Азербайджана распространило заявление о распространенных в соцсетях кадрах с лжеполицейскими (ФОТО)
Фото: Telegram

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В последние дни в социальных сетях распространяется информация о том, что в Баку группа лиц, ходит по домам и выдает себя за сотрудников полиции.

Как сообщает в среду Trend, согласно распространенной информации, эти лица, выдавая себя за полицейских, проникают в дома с целью совершения кражи.

Как сообщили Trend в пресс-службе МВД Азербайджана, распространенные снимки сделаны в одной из зарубежных стран и не имеют отношения к Азербайджану.

"Со стороны МВД какая-либо информация в этом контексте не предоставлялась и не распространялась. Никаких обращений граждан в полицию в связи с подобным случаем в нашей стране не поступало", - добавили в ведомстве.

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МВД Азербайджана распространило заявление о распространенных в соцсетях кадрах с лжеполицейскими (ФОТО)
МВД Азербайджана распространило заявление о распространенных в соцсетях кадрах с лжеполицейскими (ФОТО)
МВД Азербайджана распространило заявление о распространенных в соцсетях кадрах с лжеполицейскими (ФОТО)
МВД Азербайджана распространило заявление о распространенных в соцсетях кадрах с лжеполицейскими (ФОТО)
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