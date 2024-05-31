Назначен новый министр здравоохранения Нахчывана

БАКУ /Trend/ - Назначен новый министр здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает в пятницу Trend, решение об этом подписал заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Анар Ибрагимов.

Согласно решению, на должность министра здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики назначен Самиг Асаф оглу Садыхов.

Отметим, что до этого С.Садыхов временно исполнял обязанности министра здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики.

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