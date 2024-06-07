Армяне присвоили произведение Узеира Гаджибейли - совместное заявление минкульта и Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Министерство культуры и Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана опубликовали совместное заявление в связи с присвоением армянами музыки из оперетты азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли "Не та, так эта" и других образцов азербайджанского музыкального наследия, сообщает в пятницу Trend.

В заявлении отмечается, что отрывок из музыки к оперетте композитора Узеира Гаджибейли "Не та, так эта" был размещен на платформе Youtube под названием "Танец Вагаршабата", якобы написанной армянским композитором Арно Бабаджаняном. Это вызвало естественное негодование и протест в азербайджанском обществе.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!