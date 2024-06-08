В Ханкенди и Кяльбаджаре обнаружено большое количество оружия и боеприпасов

БАКУ /Trend/ - После Отечественной войны и антитеррористических мероприятий локального характера, в целях ускорения процесса Великого возвращения и надежного обеспечения безопасности сотрудники министерства внутренних дел Азербайджана продолжают профессионально выполнять поставленные задачи.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на МВД Азербайджана, с 1 по 7 июня сотрудниками полиции на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 15 автоматов, 3 пулемета, 2 пистолета, 10 винтовок, 16 гранат, 3 гранатомета, один миномет, 20 запалов, 2 тротила, 90 патронных обойм, 2 505 патронов различного калибра, 10 штык-ножей и другие боеприпасы, а также один прибор ночного видения, а на территории Кяльбаджарского района - одна граната, 2 запала, одна патронная обойма, один штык-нож и 2 средства связи.

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