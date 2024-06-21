Состоялась международная конференция "На пути к независимости и фундаментальным свободам: роль Комитета C24 в искоренении колонизации" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 20 июня при организационной поддержке Бакинской инициативной группы в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялась международная конференция на тему "На пути к независимости и фундаментальным свободам: роль Комитета C24 в искоренении колонизации".

Как сообщает в пятницу Trend, на конференции, прошедшей в рамках ежегодного заседания Специального комитета - C24, созданного в связи с реализацией Декларации ООН о предоставлении независимости колонизированным странам и народам, приняли участие официальные лица, лидеры движений за независимость, эксперты по деколонизации, депутаты и исследователи от 8 территорий, находящихся в настоящее время под оккупацией Франции и Нидерландов — Корсика, Французская Гвиана, Гваделупа, Мартиника, Маохи Нуи (Французская Полинезия), Канаки (Новая Каледония), а также Сен-Мартен, Бонайре, в том числе из США, Франции, Бразилии, Гамбийских островов, Гайаны и Нидерландов. При этом в работе конференции приняли участие дипломаты постоянных представительств Сальвадора, Аргентины, Сирии, Алжира, Бразилии и Палестины при ООН.

Руководитель отдела Бакинской инициативной группы Эльгюн Гаджиев, сделавший на конференции свои вступительные заметки, отметил, что исполнительному директору Бакинской инициативной группы Аббасу Аббасову уже второй год не выдается виза для участия в конференции в штаб-квартире ООН из-за невнятного решения правительства США. По этой причине было продемонстрировано видеообращение А.Аббасова к участникам конференции.

В своем обращении он упомянул, что грубые нарушения правительством Франции фундаментальных прав человека в Новой Каледонии еще раз доказывают, что у официального Парижа нет политической воли выполнять резолюции Генеральной Ассамблеи ООН против колониализма.

Исполнительный директор еще раз подтвердил, что Бакинская инициативная группа продолжит поддерживать справедливую борьбу колониальных территорий за свою независимость, несмотря на различное давление со стороны Франции.

После того, как минутой молчания была помянута память гражданских лиц, убитых в Новой Каледонии французской полицией, министр иностранных дел этой страны М.Форрест подробно дал информацию о преступлениях и зверствах, совершенных в его стране французским правительством. Он сообщил, что были незаконно арестованы сотни канаков, в частности 8 лидеров движения за независимость.

Ричард Тухейава, директор по политическим вопросам правящей партии Тавини во Французской Полинезии, а также члены Движения за независимость из Сен-Мартена, Корсики, Мартиники, Французской Гвианы, Гваделупы и Бонайре решительно осудили колониальную политику, проводимую на этих территориях правительствами Франции и Нидерландов, которые держат их под колонизацией, а также грубое нарушение основных прав коренных народов, владеющих этой территорией. Они подробно рассказали о незаконном разграблении своих природных ресурсов и невыполнении международных обязательств и решительно осудили продолжение политики колонизации, игнорирование требований коренных народов.

Участники выразили глубокую благодарность Азербайджану, доведшему до мирового сообщества требования и голос представленных ими народов, и выразили уверенность в том, что независимость не за горами при поддержке Бакинской инициативной группы, выступающей в роли международной платформы.

По окончании конференции было принято политическое обращение. Участники взяли на себя обязательство активизировать свое участие в региональных и глобальных мероприятиях, организуемых Бакинской инициативной группой, усилить свою борьбу в рамках ООН. Они осудили насилие колониальной страны - Франции в Новой Каледонии, Корсике и Мартинике.

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