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Определен правовой статус "Физиотерапевтического центра Дуздаг"

Общество Материалы 24 июня 2024 15:53 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Изменилась подчиненность "Физиотерапевтического центра Дуздаг", находившегося на балансе министерства здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает в понедельник Trend, центр передан в подчинение Совета профсоюзов Нахчыванской Автономной Республики.

В связи с этим вся документационная работа уже завершена. По данным Совета профсоюзов, центр был переименован в ООО "Лечебный центр Дуздаг". Также в кратчайшие сроки в центре были начаты ремонтно-восстановительные работы.

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