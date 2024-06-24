Определен правовой статус "Физиотерапевтического центра Дуздаг"

БАКУ /Trend/ - Изменилась подчиненность "Физиотерапевтического центра Дуздаг", находившегося на балансе министерства здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает в понедельник Trend, центр передан в подчинение Совета профсоюзов Нахчыванской Автономной Республики.

В связи с этим вся документационная работа уже завершена. По данным Совета профсоюзов, центр был переименован в ООО "Лечебный центр Дуздаг". Также в кратчайшие сроки в центре были начаты ремонтно-восстановительные работы.

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