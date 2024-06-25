В Азербайджане устанавливается плата за сдачу экзамена на выдачу сертификата профессионального бухгалтера

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет установлена плата за сдачу экзамена на выдачу сертификата профессионального бухгалтера.

Как сообщает во вторник Trend, вопрос об этом нашел отражение в предложенной поправке к закону "О бухгалтерском учете", которая была вынесена на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменениям, участие в экзамене будет платным. Размер платы за участие в экзамене устанавливается органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

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