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В Азербайджане устанавливается плата за сдачу экзамена на выдачу сертификата профессионального бухгалтера

Общество Материалы 25 июня 2024 11:56 (UTC +04:00)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет установлена плата за сдачу экзамена на выдачу сертификата профессионального бухгалтера.

Как сообщает во вторник Trend, вопрос об этом нашел отражение в предложенной поправке к закону "О бухгалтерском учете", которая была вынесена на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменениям, участие в экзамене будет платным. Размер платы за участие в экзамене устанавливается органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

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