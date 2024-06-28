В Азербайджане определяются парковочные места для электромобилей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане парковочные места для транспортных средств с электродвигателями с целью зарядки определяются добавлением к дорожному знаку "5.15" таблички "7.5.9".

Как сообщает в пятницу Trend, вопрос об этом нашел отражение в поправке к закону "О дорожном движении", которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

На этих стоянках запрещается парковка транспортных средств, за исключением остановки электромобилей с целью подзарядки.

На стоянках, определенных добавлением к дорожному знаку "5.15" таблички "7.4.7", могут парковаться как велосипеды, так и малые электрические транспортные средства, а на стоянках, определенных добавлением таблички "7.4.8" к дорожному знаку "5.15" - только малые электрические транспортные средства.

Запрещается парковка велосипедов и малых электрических транспортных средств вне отведенных для них парковочных местах.

Парковка может быть платной и бесплатной. Оплата парковки производится в электронном виде через СМС или специальное программное обеспечение. При этом информация об оплате немедленно передается в соответствующую информационную систему органа (учреждения), установленного соответствующим органом исполнительной власти.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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