В Лачин прибыла очередная группа бывших вынужденных переселенцев

БАКУ /Trend/ - Очередная группа бывших вынужденных переселенцев вернулась в Лачин в соответствии с госпрограммой "Великое возвращение". Выехавшие в утренние часы семьи добрались до родных мест.

Как сообщает в пятницу Trend, на этом этапе в город Лачин вернулась еще 21 семья – 65 человек.

Вернувшиеся в Лачин семьи не смогли сдержать слез радости. Прибывших встретили в торжественной обстановке, они полюбовались прекрасной панорамой Лачина.

Вновь оказавшись в родных краях, жители Лачина выразили признательность Президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим земли Азербайджанаот оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, отдавших жизни за Родину, терпения их семьям.

Таким образом, к настоящему времени обеспечено постоянное проживание 534 семей (1 971 человек) в городе Лачин.

Отметим, что для переселенных семей в городе Лачине созданы все условия для проживания в домах, которые были восстановлены или заново отстроены по указанию главы государства.

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