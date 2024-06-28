Изменения в законодательстве послужат улучшению ситуации с парковкой автомобилей - Агентство

БАКУ /Trend/ - С августа прошлого года начато выполнение работ по организации парковочных мест. Азербайджанским агентством наземного транспорта, подведомственным министерству цифрового развития и транспорта, введена в эксплуатацию система управления парковкой с помощью программного обеспечения и SMS, а также выдача электронных индивидуальных парковочных талонов. Эта система широко используется в настоящее время.

Как сообщили Trend в Агентстве, внесенные в законодательство изменения послужат дальнейшему совершенствованию системы.

"Отметим, что многие понятия и подходы впервые нашли отражение в законодательстве. Так, стало обязательным после въезда на платную парковку установить время начала парковки с помощью специального программного обеспечения или SMS. Если пользователь транспортного средства после въезда на платное парковочное место не установил время начала парковки, покинул парковочное место без установленной платы за парковку транспортного средства или дополнительной платы за использование парковочного места сверх оплаченного времени, он должен будет выплатить штраф в размере двадцати манатов. Ответственность за оставление парковочного места без дополнительной оплаты за использование парковочного места сверх оплаченного времени наступает, если транспортное средство не покинет парковочное место в течение 10 минут после оплаченного времени. Также совершенствуется применяемая мера административного выговора. При нарушении водителем правил парковки на паркинге, в результате чего парковка другого транспортного средства в соответствии с законом становится невозможной или создает препятствия для движения других транспортных средств, он также должен будет выплатить штраф в размере двадцати манатов.

Впервые в законодательстве устанавливается штраф за организацию парковочных мест на государственных автомобильных дорогах лицами, не имеющими на это полномочий, за оказание услуги парковки или за требование оплаты, связанной с этой услугой. Так, за организацию парковочных мест на государственных автомобильных дорогах лицами, не имеющими на это полномочий, оказание услуги парковки или требование оплаты в связи с этой услугой на физических лиц налагается штраф в размере от 100 до 200 манатов, на должностных лиц - от 300 до 500 манатов, а если применение этих мер не будет сочтено достаточным, с учетом обстоятельств дела и личности нарушителя применяется административный арест на срок до 15 дней, юридические лица будут оштрафованы на сумму от 1500 до 2000 манатов.

В целях повышения инклюзивности в городе, размер штрафа за парковку других транспортных средств на парковочных местах, предназначенных для транспортных средств лиц с ограниченными возможностями здоровья, повышается с 10 до 60 манатов.

Парковка на стоянках грузовых автомобилей с максимальной разрешенной массой более 3,5 тонны, а также создание препятствий для свободной парковки транспортных средств путем резервации парковочных мест или иными способами, наказывается штрафом в размере двадцати манатов. Раньше эта сумма составляла 10 манатов.

Впервые устанавливается штраф в размере 20 манатов за парковку транспортных средств на парковочных местах, отведенных для транспортных средств с электродвигателем с целью зарядки.

В законодательство введено понятие служебной парковки. За парковку на этих стоянках других транспортных средств, кроме транспортных средств, находящихся в пользовании государственных органов (учреждений), их сотрудников, иностранных посольств, консульских представительств и международных организаций, налагается штраф в размере 40 манатов.

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