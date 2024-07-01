БАКУ /Trend/ - В Азербайджане началась отправка призывников на срочную действительную военную службу.

Об этом сообщили в понедельник Trend в Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики.

Отправка призывников на срочную действительную военную службу продлится до 30 июля.

Отметим, что согласно распоряжению, подписанному Президентом Ильхамом Алиевым 20 мая, с 1 по 30 июля 2024 года на срочную действительную военную службу будут призваны граждане Азербайджанской Республики 2006 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1989-2005 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.

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