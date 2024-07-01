Названо количество обезвреженных за неделю мин на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В июне на освобожденных территориях Азербайджана были обнаружены и обезврежены 271 противотанковая и 278 противопехотных мин, 1695 неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджанской Республики по разминированию о гуманитарных операциях по разминированию, проводимых на освобожденных территориях..

Согласно информации, в прошлом месяце было разминировано в общей сложности 5675,5 гектара земли.

Отметим, что операции по разминированию проводили Агентство по разминированию, министерство обороны, министерство по чрезвычайным ситуациям и Государственная пограничная служба Азербайджана.

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