В Северной Калифорнии прошел интеллектуальный конкурс, посвященный Дню Победы Азербайджана (ФОТО)

Фото: Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджанской Республики

БАКУ /Trend/ - В Северной Калифорнии состоялось 3-е интеллектуальное соревнование "Кубок "Брейн-ринг", организованное Азербайджанским обществом культуры (ACSNC) и посвященное Дню Победы Азербайджана.

Как сообщили Trend в Госкомитете по работе с диаспорой, конкурс, организованный членами Общества и волонтерами, был с интересом встречен как участниками, так и гостями.

Менеджер по организации мероприятий и программам Общества Нурлан Шюкюрлю отметил, что такие мероприятия положительно влияют на социализацию и эффективную организацию досуга среди членов сообщества.

В конкурсе, проводимом на азербайджанском языке, наряду с вопросами о мировоззрении, фильмах и культуре Азербайджана, были заданы вопросы, связанные с нашей исторической победой.

В художественной части члены Общества с интересом встретили выступление скрипача Джавида Гусейнли и азербайджанские народные песни в исполнении Кямали Алиевой.

В соревновании приняли участие 6 команд, победителем стала команда "Инженеры железных дорог". Команда "Synergy" заняла второе место, а команда SVAze - третье место. Победители награждены сертификатами и медалями.

А зрителям, правильно ответившим на вопросы, были вручены значки "Харыбюльбюль" - символ Победы и сувениры.

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