Неприсоединение ряда стран к Водной конвенции делает невозможным трансграничное сотрудничество - Вугар Керимов

БАКУ /Trend/ - Неприсоединение других стран к Водной конвенции в регионе делает невозможным трансграничное сотрудничество.

Об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов во время выступления на мероприятии в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) на тему "Роль управления трансграничными водными ресурсами с учетом климате в обеспечении прогресса Объединенных Арабских Эмиратов в рамках глобальной устойчивости к изменению климата", сообщает Trend.

"Для Азербайджана вопрос трансграничных вод является одним из стратегических приоритетов. Наша страна расположена в низовьях крупных трансграничных водоемов, таких как реки Хакаричай, Баргушадчай, Охчучай, Кура и Араз, и воды этих рек впадают в Каспийское море, играя важную роль в социально-экономическом развитии стран региона. На протяжении многих лет река Охчучай подвергалась серьезному загрязнению на территории Армении, что представляет серьезную угрозу экосистеме и водной безопасности всего региона.

Азербайджан придает большое значение совместной деятельности в области управления трансграничными водными ресурсами, основанной на принципах международного права, и с 2000 года является членом Водной конвенции ООН. К сожалению, отсутствие присоединения других стран к Водной конвенции в регионе делает невозможным трансграничное сотрудничество и ограничивает возможности устойчивого управления водными ресурсами.

Это членство имеет стратегическое значение, если принять во внимание вызовы, с которыми сталкивается наша страна в области управления трансграничными водными ресурсами. В частности, в условиях, когда около 70% водных ресурсов Азербайджана формируется из трансграничных рек, возможности сотрудничества, предоставляемые международным правом, очень важны.

За справедливое и устойчивое управление трансграничными водами отвечает не только одна страна, но и весь регион. Чтобы добиться этого, мы должны активизировать наши совместные усилия.

То, что мы собрались здесь сегодня, доказывает, что мы готовы действовать вместе, делиться своими знаниями и опытом. Я уверен, что обсуждение, проведенное на этом мероприятии, создаст новые возможности для сотрудничества в области управления трансграничными водами и внесет свой вклад в построение устойчивого будущего для всего региона", - добавил он.

Отметим, что 11 ноября в Бакинском Олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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