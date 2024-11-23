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МЧС Азербайджана о землетрясении в Лачинском районе

Общество Материалы 23 ноября 2024 13:34 (UTC +04:00)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, в Лачинском районе произошло землетрясение силой 4,5 балла.

Как сообщает в субботу Trend, министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана распространило заявление в связи с этим.

"Согласно информации, поступившей в Центр управления кризисными ситуациями МЧС из Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, 23 ноября 2024 года в 12:10 по местному времени в 74 км к юго-западу от Агдамской сейсмостанции, в Лачинском районе, на глубине 10 км было зафиксировано землетрясение силой 4,5 балла.

До сих пор в МЧС не поступало сообщений о каких-либо разрушениях или человеческих жертвах в результате землетрясения", - говорится в заявлении ведомства.

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