В Милли Меджлисе внесли предложение о повышении заработной платы учителей

БАКУ /Trend/ - Средства, присуждаемые за научные степени, должны быть увеличены. Последний раз этот вопрос рассматривался несколько лет назад. В настоящее время эта сумма составляет 60 манатов для докторов философии и 100 манатов для докторов наук.

Об этом заявил депутат Джейхун Мамедов во время обсуждения государственного бюджета на 2025 год в Милли Меджлисе, сообщает Trend.

По словам депутата, согласно информации, предоставленной министерством, в связи с этим будет введен новый механизм.

"Если есть такой план, я предлагаю ускорить его, а если нет, то увеличить средства, хотя бы незначительно", - отметил он.

Дж.Мамедов также предложил рассмотреть зарплату преподавателей в университетах, увеличить средства, выделяемые на укрепление научно-исследовательской деятельности, материально-технической базы университетов.

"В целом, необходимо пересмотреть систему финансирования университетов. Важно строительство новых дошкольных и средних учебных заведений. Во многих местах наблюдается серьезная переполненность. Согласно официальным заявлениям, в целях оптимизации затрат планируется закрыть около 1500 школ из примерно 4400. Я думаю, что школа также является идеологическим и культурным вопросом. В то же время этот вопрос приведет к быстрому опустошению сел", - отметил он.

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