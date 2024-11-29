В Азербайджане 33 тысячам детей с инвалидностью оказаны реабилитационные услуги

БАКУ /Trend/ - Детские реабилитационные центры Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в январе-октябре оказали реабилитационные услуги 33 тысячам лиц с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Об этом в пятницу сообщили Trend в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что 1,7 тысячи из них были привлечены к стационарным, более 22 тысяч - к амбулаторным услугам, другие - к услугам на основе иппотерапии, онлайн, мобильной реабилитации.

"Дети этой категории обеспечиваются реабилитационными услугами в детских реабилитационных центрах агентства № 1 и № 2, расположенных в Баку, а также в детских реабилитационных центрах Габалинского и Шамкирского районов", - говорится в сообщении ведомства.

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