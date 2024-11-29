Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Программа "Əlaçı", организованная компанией PASHA Holding, продолжает свою деятельность (ФОТО)

Общество Материалы 29 ноября 2024 16:26 (UTC +04:00)
Программа "Əlaçı", организованная компанией PASHA Holding, продолжает свою деятельность (ФОТО)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Организованная PASHA Holding, программа "Əlaçı" продолжает поддерживать профессиональное и личностное развитие талантливых студентов. Некоторое время назад состоялось открытие программы на 2024–2025 учебный год.

В 2022 году PASHA Holding, уделяющий большое внимание профессиональному развитию молодого поколения и реализующий различные проекты в этом направлении, в рамках своей деятельности по корпоративной социальной ответственности представил стипендиальную программу "Əlaçı". Программа рассчитана на студентов 3-го и 4-го курсов бакалавриата и предполагает их ежемесячное поощрение стипендией в течение одного учебного года. В рамках программы 2024–2025 учебного года, которая проводится уже в третий раз, для студентов также организуются мероприятия и тренинги, направленные на их профессиональное и личностное развитие.

Примечательно, что общее количество заявок на участие в программе превысило 2380, а число отобранных студентов составило 110. В рамках проекта для участников будут организованы трехмесячный марафон личностного роста, офлайн-тренинги, индивидуальная менторская поддержка, карьерные симуляции, встречи для нетворкинга и общение с экспертами PASHA Holding и PASHA Insurance. Эти мероприятия направлены на развитие как мягких навыков, так и карьерного потенциала студентов.

Программа "Əlaçı", организованная компанией PASHA Holding, продолжает свою деятельность (ФОТО)
Программа "Əlaçı", организованная компанией PASHA Holding, продолжает свою деятельность (ФОТО)
Программа "Əlaçı", организованная компанией PASHA Holding, продолжает свою деятельность (ФОТО)
Программа "Əlaçı", организованная компанией PASHA Holding, продолжает свою деятельность (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости