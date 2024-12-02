Предотвращен ввоз на территорию Азербайджана большой партии наркотических средств

БАКУ /Trend/ - Предотвращен ввоз большой партии наркотических средств на территорию Азербайджана.

Как передает в понедельник Trend, информацию об этом распространил пресс-центр Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

Отмечается, что в рамках мероприятий по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, был предотвращен контрабандный ввоз крупной партии наркотических средств на территорию Азербайджанской Республики.

"Так, в результате оперативно-войсковых мероприятий, проведенных 27 ноября в 17:30 на территории службы пограничного отряда "Гёйтепе" командования пограничных войск Государственной пограничной службы, были обнаружены и изъяты наркотические средства общим весом 79 килограмма 450 граммов (78 килограмм 400 граммов марихуаны, 1 килограмм 50 граммов опия), 1000 единиц наркотического средства метадон М-40 и 30 таблеток Тамол-Х 225 мг-Трамадол.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия", - говорится в сообщении пресс-службы ГПС Азербайджана.

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