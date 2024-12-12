В Генпрокуратуре прошло мероприятие, посвященное памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 11 декабря в Генеральной прокуратуре состоялось мероприятие, посвященное памяти великого лидера Гейдара Алиева, основателя независимого и современного Азербайджана.

Об этом Trend сообщили в Генпрокуратуре.

Было отмечено, что сначала руководство Генпрокуратуры возложило цветы к бюсту Общенационального лидера.

На открытии мероприятия минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов, исполнен государственный гимн.

Выступая на мероприятии, генеральный прокурор Камран Алиев подчеркнул, что архитектор и созидатель современного и независимого Азербайджана великий лидер Гейдар Алиев оставил неизгладимый след в истории и судьбе азербайджанского народа и государства. Благодаря его усилиям была обеспечена независимость нашей страны, а народ получил большие перспективы для будущего.

За время своей деятельности Гейдар Алиев работал ради будущего и благополучия своего народа, своей родины – Азербайджана, к которому он был глубоко привязан. Несмотря на то, что он занимал высокие посты во времена Советского Союза, одним из важнейших моментов его политической деятельности была борьба за сохранение национальных интересов, истории и традиций азербайджанского народа. В 1969 году Гейдар Алиев будучи первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Азербайджана начал новую эру в истории развития нашей страны. Именно под его руководством произошли позитивные изменения в социально-экономическом развитии Азербайджана, были реализованы крупные инфраструктурные проекты во всех регионах, в том числе в Нахчыване.

В частности, было отмечено, что благодаря решимости и тяжелому труду Гейдара Алиева Азербайджан, переживавший в период Советского Союза социально-экономический кризис, в 1970-1980-е годы был одной из передовых республик Союза. В целом, в 1969-1982 годах по инициативе и благодаря усилиям Гейдара Алиева, в нашей стране были созданы сотни заводов, фабрик, производственных площадей, запущено более 250 промышленных предприятий союзного масштаба.

Также было подчеркнуто, что в те годы, благодаря реализации ряда мер, которые в результате деятельности великого лидера дали мощный толчок развитию национального самосознания, культуры и языка народа, была заложена основа национального пробуждения, а также духа национальной борьбы, направленной на обеспечение будущей независимости Азербайджана.

Отметив в своем выступлении необходимость существования мудрых и гениальных лидеров во все эпохи истории, генпрокурор процитировал высказывания глав государств, занимавших ведущие позиции в мировой политике, о великом лидере

Далее в выступлении было отмечено, что Гейдар Алиев был не только гениальным политиком, но и дальновидным и мудрым главой государства. Хотя предпринятые им шаги не были приняты некоторыми недоброжелателями и были попытки исказить их истинную суть, но время раскрыло все истины. Спустя время стало ясно, что каждый предпринятый шаг, каждое принятое решение в то время служили интересам азербайджанского народа.

Так, несмотря на то, что Бишкекский протокол, подписанный в мае 1994 года с целью достижения прекращения огня между Азербайджаном и Арменией, которая оккупировала 20 процентов азербайджанских территорий, в тот период не был встречен однозначно. Однако история доказала, что для достижения положительного результата в решении определенных вопросов необходимо предпринимать дальновидные и решительные шаги и брать на себя ответственность.

В лице великого лидера мы стали свидетелями этой решимости и дальновидности. Азербайджан уже является мощным государством, проводящим мероприятия мирового значения, занимающим ведущие позиции в региональной и мировой политике, освободившим свои земли от оккупации за счет собственных сил.

На мероприятии также выступила начальник Управления по вопросам правового обеспечения и прав человека Генеральной прокуратуры Айнур Османова на тему "Гейдар Алиев: историческая миссия в развитии законодательства".

В конце был показан документальный фильм "Роль Гейдара Алиева в больших успехах независимого Азербайджана", посвященный памяти Общенационального лидера.

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