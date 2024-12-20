Названа сумма средств, перечисленных на счета образовательных учреждений по студенческим кредитам в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день на электронный портал Фонда образовательных студенческих кредитов (ФОСК), действующего при министерстве науки и образования Азербайджана поступило более 58 тысяч заявок, оформлено около 46 тысяч договоров по образовательным студенческим кредитам, а на счета образовательных учреждений перечислено около 41 миллиона манатов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на брифинге для СМИ сказал временно исполняющий обязанности председателя правления ФОСК Бахруз Азимов.

Отметив, что Фонд постоянно проводит популяристическую, агитационную и просветительскую работу, Азимов подчеркнул, что в течение отчетного периода в высших, средних специальных, профессиональных учебных заведениях и общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории республики проводились встречи, в которых приняли участие около 55 тысяч человек.

Также было отмечено, что более 45 и 90 тысяч обращений, поступивших на горячую линию Фонда и в его аккаунты в социальных сетях соответственно, получили оперативную реакцию. Были рассмотрены обращения около 1000 граждан, записавшихся на прием, и им была оказана соответствующая поддержка.

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