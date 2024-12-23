В Азербайджане проводится оцифровка рабочего процесса скорой и неотложной медпомощи - Вугар Гурбанов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане проводится оцифровка рабочего процесса скорой и неотложной медицинской помощи.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов на пресс-конференции по итогам 2024 года и планам TƏBİB на 2025 год.

Он отметил, что в соответствии с намеченным планом действий была проведена широкомасштабная работа по направлениям электронизации процесса госпитализации, а также проведена работа по внедрению инновационных решений в деятельности колл-центров "103", созданию электронной системы для выездных бригад и расширению возможностей вызова скорой помощи, а соответствующие инновации планируется полностью внедрить в течение 2025 года.

"В то же время такие модули, как туберкулезный, коечный, эвакуационный модули, были разработаны и будут внедрены в подчиненных медицинских учреждениях в первые месяцы 2025 года.

Расширен объем деятельности, включающий физиотерапию, лечение диабета, эпикриз и другие модули, а также создание веб-сайтов для медицинских учреждений, улучшение веб-сайта ведомства, а также разработку мобильных приложений с целью повышения удовлетворенности граждан",- добавил он.

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