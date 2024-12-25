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Президент Казахстана поручил создать госкомиссию в связи с крушением самолета в Актау

Общество Материалы 25 декабря 2024 12:30 (UTC +04:00)

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Мадина Усманова
Мадина Усманова
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АСТАНА /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать государственную комиссию в связи с крушением самолета в Актау.

Как сообщает Trend, по данным казахстанских СМИ, госкомиссию возглавит вице-премьер Канат Бозумбаев.

Бозумбаев уже направляется на место происшествия.

Президент Токаев также поручил отправить в Актау медиков из Астаны и оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Напомним, что ранее сегодня пассажирский самолет "Embraer 190", выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта города Актау.

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