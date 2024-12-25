Президент Казахстана поручил создать госкомиссию в связи с крушением самолета в Актау

АСТАНА /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать государственную комиссию в связи с крушением самолета в Актау.
Как сообщает Trend, по данным казахстанских СМИ, госкомиссию возглавит вице-премьер Канат Бозумбаев.
Бозумбаев уже направляется на место происшествия.
Президент Токаев также поручил отправить в Актау медиков из Астаны и оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Напомним, что ранее сегодня пассажирский самолет "Embraer 190", выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта города Актау.