Президент Казахстана поручил создать госкомиссию в связи с крушением самолета в Актау

АСТАНА /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать государственную комиссию в связи с крушением самолета в Актау.

Как сообщает Trend, по данным казахстанских СМИ, госкомиссию возглавит вице-премьер Канат Бозумбаев.

Бозумбаев уже направляется на место происшествия.

Президент Токаев также поручил отправить в Актау медиков из Астаны и оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Напомним, что ранее сегодня пассажирский самолет "Embraer 190", выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта города Актау.