Черные ящики разбившегося самолета в Актау будут изучены после прибытия специалистов - вице-министр

БАКУ /Trend/ - Завтра эксперты прибудут в Казахстан для расшифровки данных с черных ящиков самолета, потерпевшего крушение в Актау.

Как передает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом на брифинге в Актау заявил вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев.

"Существует алгоритм и стандарты, которым следуют все страны. Сейчас идет процесс сбора фрагментов и деталей. Эксперты прибудут завтра, в том числе представители страны-производителя самолета — Бразилии, а также авиаперевозчика. После их прибытия будет принято решение о том, как проводить расшифровку данных. Таков установленный алгоритм", - пояснил он.

Вице-министр уточнил, что сначала формируется комиссия по расследованию авиакатастрофы. Именно эта комиссия принимает решения по работе с черными ящиками на основании всех имеющихся данных и обстоятельств.