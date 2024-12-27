В Азербайджане устанавливается штраф в отношении продавцов аптек

БАКУ /Trend/ - Устанавливается штраф в отношении продавцов аптек.

Как сообщает в пятницу Trend, вопрос об этом нашел отражение в предложенной поправке к Кодексу об административных правонарушениях, которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно изменению, за непредоставление потребителю продавцом информации об имеющихся в аптечной организации лекарствах с действующим веществом, указанным в рецепте, и их ценах предусмотрен штраф в размере двухсот манатов.

После обсуждений вопрос был вынесен на голосование и одобрен в третьем чтении.

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