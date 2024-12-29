В Азербайджане утверждены форма и порядок представления отчета по госрезервам

БАКУ /Trend/ - Утверждены "Форма и порядок представления отчета о поставках, хранении, отпуске, учете и осуществлении контроля в этой сфере по товарам для государственных резервов, а также о движении и наличии товаров, относящихся к государственным резервам".

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление в связи с этим, сообщает Trend.

Согласно постановлению, данный порядок разработан в соответствии с законом "О государственных резервах" и определяет порядок и правовые основы формы и представления отчета о поставке, хранении, выпуске, учете и контроле в этой сфере товаров для государственных резервов, определяет движение и наличие товаров, относящихся к государственным резервам.

Финансирование расходов, связанных с созданием и управлением государственными резервами в соответствии с этим порядком, осуществляется за счет предусмотренных законом источников финансирования.

В соответствии с настоящим порядком учитываются требования технических нормативных правовых актов при поставках, хранении и отпуске товаров для государственных резервов.

Понятия, используемые в настоящем порядке, выражают значения, установленные законом и другими действующими нормативными правовыми актами Азербайджанской Республики.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!