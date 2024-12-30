Продолжаются следственные мероприятия по уголовному делу о крушении самолета AZAL - Генпрокуратура (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Продолжаются следственные мероприятия по уголовному делу, возбужденному по факту крушения близ города Актау 25 декабря самолета AZAL типа Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный.

Как сообщает в понедельник Trend, информацию об этом распространила Генпрокуратура Азербайджана.

"Согласно поручениям и указаниям Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, генеральный прокурор Кямран Алиев со дня происшествия поддерживает интенсивные контакты с генеральным прокурором Казахстана Бериком Асыловым, генеральным прокурором России Игорем Красновым, председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным, а также Генеральным прокурором Бразилии Пауло Гонетом.

Также в целях полного, объективного и всестороннего расследования происшествия на месте инцидента были проведены масштабные следственные действия с участием профессиональных следователей и специалистов из Азербайджана, Казахстана, России и Бразилии.

В ходе переговоров с казахстанским коллегой Бериком Асыловым Кямран Алиев после обмена мнениями по вопросу юридической оценки собранных доказательств относительно произошедшего инцидента поблагодарил за всестороннюю поддержку, оказанную в ходе осмотра места происшествия, сбора предварительных доказательств по делу, а также изучения других значимых обстоятельств, проведения необходимых совместных следственных и процессуальных действий, а также для полного установления всех подробностей происшествия.

В ходе беседы с генеральным прокурором России Игорем Красновым генпрокурор Азербайджана отметил, что сотрудникам прокуратуры Азербайджана, командированным в Грозный, была оказана необходимая поддержка со стороны российских коллег, и подчеркнул необходимость эффективного сотрудничества в проведении расследования уголовного дела и обмена доказательствами, собранными обеими сторонами по делу.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, позвонив генеральному прокурору Азербайджана Кямрану Алиеву, сообщил, что в целях полного, всестороннего и объективного следствия по уголовному делу, расследуемому в России, создана следственная группа, состоящая из профессиональных следователей и криминалистов, подчеркнул, что обстоятельства и причины происшествия, включая крушение самолета в результате воздействия извне, тщательно расследуются, продолжаются интенсивные следственно-оперативные мероприятия по установлению виновных лиц и привлечению их к уголовной ответственности.

О ходе расследования Генеральная прокуратура будет регулярно информировать общественность", - говорится в информации ведомства.

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