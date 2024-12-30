В праздники увеличится количество дополнительных ж/д рейсов по маршруту Баку-Габала-Баку

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) увеличивает количество дополнительных рейсов по маршруту Баку-Габала-Баку в праздничные дни.

Об этом в понедельник сообщили Trend в АЖД.

Так, 31 декабря из Габалы можно будет совершить поездку в Баку, а 2 января из Баку в обратном направлении.

Отметим, что в праздничные дни с 30 декабря по 5 января поезда Баку-Габала-Баку будут курсировать ежедневно (кроме 1 января).

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