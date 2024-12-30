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Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева навестила детей в учреждении социального обслуживания «Детский дом» номер 2 (ФОТО)

Общество Материалы 30 декабря 2024 23:55 (UTC +04:00)
Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева навестила детей в учреждении социального обслуживания «Детский дом» номер 2 (ФОТО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - 30 декабря руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева и Алена Алиева навестили детей в учреждении социального обслуживания Детский дом номер 2 Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Как сообщает Trend, во время посещения воспитанники учреждения продемонстрировали свои художественные способности, показав театрализованную сценку, исполнили национальные и зарубежные танцы, в том числе патриотические постановки.

Пришедшие на встречу с детьми Дед Мороз и Снегурочка, а также герои мультфильмов вызвали огромную радость у детей.

Арзу Алиева и Алена Алиева также присоединились к веселью детей, разделили их радость.

В завершение учреждению социального обслуживания «Детский дом» номер 2 было передано необходимое оборудование, детям были вручены подарки, а также сделано фото на память.

От имени малышей Арзу Алиевой был вручен памятный подарок.

Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева навестила детей в учреждении социального обслуживания «Детский дом» номер 2 (ФОТО)
Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева навестила детей в учреждении социального обслуживания «Детский дом» номер 2 (ФОТО)
Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева навестила детей в учреждении социального обслуживания «Детский дом» номер 2 (ФОТО)
Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева навестила детей в учреждении социального обслуживания «Детский дом» номер 2 (ФОТО)
Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева навестила детей в учреждении социального обслуживания «Детский дом» номер 2 (ФОТО)
Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева навестила детей в учреждении социального обслуживания «Детский дом» номер 2 (ФОТО)
Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева навестила детей в учреждении социального обслуживания «Детский дом» номер 2 (ФОТО)
Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева навестила детей в учреждении социального обслуживания «Детский дом» номер 2 (ФОТО)
Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева навестила детей в учреждении социального обслуживания «Детский дом» номер 2 (ФОТО)
Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева навестила детей в учреждении социального обслуживания «Детский дом» номер 2 (ФОТО)
Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева навестила детей в учреждении социального обслуживания «Детский дом» номер 2 (ФОТО)
Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева навестила детей в учреждении социального обслуживания «Детский дом» номер 2 (ФОТО)
Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева навестила детей в учреждении социального обслуживания «Детский дом» номер 2 (ФОТО)
Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева навестила детей в учреждении социального обслуживания «Детский дом» номер 2 (ФОТО)
Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева навестила детей в учреждении социального обслуживания «Детский дом» номер 2 (ФОТО)
Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева навестила детей в учреждении социального обслуживания «Детский дом» номер 2 (ФОТО)
Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева навестила детей в учреждении социального обслуживания «Детский дом» номер 2 (ФОТО)
Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева навестила детей в учреждении социального обслуживания «Детский дом» номер 2 (ФОТО)
Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева навестила детей в учреждении социального обслуживания «Детский дом» номер 2 (ФОТО)
Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева навестила детей в учреждении социального обслуживания «Детский дом» номер 2 (ФОТО)
Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева навестила детей в учреждении социального обслуживания «Детский дом» номер 2 (ФОТО)
Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева навестила детей в учреждении социального обслуживания «Детский дом» номер 2 (ФОТО)
Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева навестила детей в учреждении социального обслуживания «Детский дом» номер 2 (ФОТО)
Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева навестила детей в учреждении социального обслуживания «Детский дом» номер 2 (ФОТО)
Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева навестила детей в учреждении социального обслуживания «Детский дом» номер 2 (ФОТО)
Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева навестила детей в учреждении социального обслуживания «Детский дом» номер 2 (ФОТО)
Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева навестила детей в учреждении социального обслуживания «Детский дом» номер 2 (ФОТО)
Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева навестила детей в учреждении социального обслуживания «Детский дом» номер 2 (ФОТО)
Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева навестила детей в учреждении социального обслуживания «Детский дом» номер 2 (ФОТО)
Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева навестила детей в учреждении социального обслуживания «Детский дом» номер 2 (ФОТО)
Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева навестила детей в учреждении социального обслуживания «Детский дом» номер 2 (ФОТО)
Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева навестила детей в учреждении социального обслуживания «Детский дом» номер 2 (ФОТО)
Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева навестила детей в учреждении социального обслуживания «Детский дом» номер 2 (ФОТО)
Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева навестила детей в учреждении социального обслуживания «Детский дом» номер 2 (ФОТО)
Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева навестила детей в учреждении социального обслуживания «Детский дом» номер 2 (ФОТО)
Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева навестила детей в учреждении социального обслуживания «Детский дом» номер 2 (ФОТО)
Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева навестила детей в учреждении социального обслуживания «Детский дом» номер 2 (ФОТО)
Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева навестила детей в учреждении социального обслуживания «Детский дом» номер 2 (ФОТО)
Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева навестила детей в учреждении социального обслуживания «Детский дом» номер 2 (ФОТО)
Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева навестила детей в учреждении социального обслуживания «Детский дом» номер 2 (ФОТО)
Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева навестила детей в учреждении социального обслуживания «Детский дом» номер 2 (ФОТО)
Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева навестила детей в учреждении социального обслуживания «Детский дом» номер 2 (ФОТО)
Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева навестила детей в учреждении социального обслуживания «Детский дом» номер 2 (ФОТО)
Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева навестила детей в учреждении социального обслуживания «Детский дом» номер 2 (ФОТО)
Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева навестила детей в учреждении социального обслуживания «Детский дом» номер 2 (ФОТО)
Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева навестила детей в учреждении социального обслуживания «Детский дом» номер 2 (ФОТО)
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