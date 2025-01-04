Бразильские специалисты приступили к изучению черных ящиков с места крушения самолета AZAL

БАКУ /Trend/ - Технические специалисты бразильского командования по аэронавтике начали анализ данных с черных ящиков самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), потерпевшего крушение в Казахстане, передает Trend.

Как сообщают бразильские СМИ, в Центре по расследованию и предотвращению авиационных происшествий (CENIPA) собрались три следователя из Казахстана, а также представители Азербайджана и России.

Специалисты работают над извлечением и анализом данных из черных ящиков, которые содержат записи переговоров пилотов и информацию о состоянии самолета на протяжении всего полета вплоть до момента катастрофы.

CENIPA планирует создать графическую реконструкцию с использованием виртуальной реальности, чтобы смоделировать произошедшее и определить причины трагедии. Результаты бразильского анализа войдут в окончательный отчет о расследовании, которое находится под ответственностью Казахстана.

Напомним, что на борту самолета Embraer 190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявшего рейс J2-8243 из Баку в Грозный, находились 62 пассажира и 5 членов экипажа — всего 67 человек. В результате катастрофы погибли 38 человек, 29 получили ранения.

Анализ черных ящиков самолета проводится в соответствии с международными авиационными стандартами. Расследование причин катастрофы продолжается, а окончательные выводы будут сделаны после завершения всех исследований и анализа собранных данных.