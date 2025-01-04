Расследуются причины остановки эскалатора на станции метро "Хатаи"

БАКУ /Trend/ - Начато расследование причин остановки эскалатора вчера в 19:25 на станции метро "Хатаи" в результате переключения пассажиром стоп-ключа, после чего образовалась давка.

Как передает в субботу Trend, информацию об этом распространило ЗАО "Бакинский метрополитен".

С целью установления причины остановки эскалатора был немедленно проведен осмотр панели управления.

"В результате осмотра было установлено, что технической проблемы нет, остановка произошла из-за переключения стоп-ключа. Позже деятельность эскалатора была восстановлена. Следует отметить, что стоп-ключ обеспечивает остановку эскалатора в случае возникновения чрезвычайной ситуации, при срочной и неотложной необходимости.

Для проведения соответствующих расследований и принятия мер в связи с инцидентом было направлено обращение в управление полиции Бакинского метрополитена.

Напомним, что необоснованное переключение стоп-ключа влечет ответственность в соответствии со статьей 306.4 Кодекса административных проступков.

Мы просим пассажиров следить за безопасностью на эскалаторах, чтобы они не допускали ситуаций, противоречащих правилам и требованиям эксплуатации, а также присматривали за детьми. Если эскалатор используется неправильно, он может стать серьезной угрозой безопасности пассажиров. Проступок одного пассажира может сделать неизбежными травмы других пассажиров, находящихся рядом с ним и другие несчастные случаи.

Также выбрасывание мусора на эскалатор, снятие с него поручня и размещение предметов на нем влечет ответственность в соответствии с Кодексом об административных проступках АР", - говорится в сообщении ЗАО.

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