БАКУ /Trend/ - В декабре 2024 года за нарушение государственной границы Азербайджана были задержаны 32 человека.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в обзоре Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана за декабрь 2024 года.

Было отмечено, что 8 из них были гражданами Азербайджана, 12 - Пакистана, 5 - Алжира, 5 - Шри-Ланки, 2 - Марокко.

В результате мероприятий по борьбе с нелегальной миграцией 7 человек были задержаны при попытке пересечения государственной границы с фальшивой печатью даты и паспортом, чужим документом. За нарушение правил пограничного режима задержаны 863 человека, в отношении которых приняты соответствующие меры.

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