В Нахчыване произведено назначение на высокую должность

БАКУ /Trend/ - Назначен новый заместитель министра образования Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом Trend сообщили в министерстве образования Нахчыванской Автономной Республики.

Было отмечено, что в связи с этим распоряжение подписал первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Бахтияр Мамедов.

Согласно распоряжению, Али Вели оглу Велиев назначен заместителем министра образования Нахчыванской Автономной Республики.

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