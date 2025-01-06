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В Нахчыване произведено назначение на высокую должность

Общество Материалы 6 января 2025 16:03 (UTC +04:00)
В Нахчыване произведено назначение на высокую должность

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - Назначен новый заместитель министра образования Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом Trend сообщили в министерстве образования Нахчыванской Автономной Республики.

Было отмечено, что в связи с этим распоряжение подписал первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Бахтияр Мамедов.

Согласно распоряжению, Али Вели оглу Велиев назначен заместителем министра образования Нахчыванской Автономной Республики.

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