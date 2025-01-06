В праздники были назначены 22 дополнительных ж/д рейса в регионы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) с 30 декабря по 5 января работало в усиленном режиме. В этот период были назначены 22 дополнительных рейса в регионы страны.

Об этом говорится в сообщении ЗАО, передает Trend.

Отмечено, что было обслужено в общей сложности 73 885 пассажиров.

"С учетом растущего пассажиропотока в праздничные дни по маршруту Баку–Габала–Баку было назначено 8 дополнительных рейсов, 2239 пассажиров доставлены в пункты назначения.

Кроме того, для обеспечения пассажиропотока по маршруту Баку–Агстафа–Баку, работающему по ежедневному графику, в обоих направлениях было назначено в общей сложности 14 дополнительных рейсов, перевезено 10 416 пассажиров.

С 3 января АЖД возобновило движение поездов по маршруту Баку-Балакен–Баку в ночное время суток. Более 90 процентов заполняемости первого поезда в этом направлении указывает на высокий спрос на пассажирские перевозки по этой линии. 3, 4 и 5 января на этом маршруте было обслужено 578 пассажиров.

Из 13 233 пассажиров 5 686 были перевезены дополнительными рейсами.

Отметим, что в 2024 году ЗАО "Азербайджанские железные дороги" обслужило 8,5 миллиона пассажиров.

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