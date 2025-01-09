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На 6 улицах Баку организованы очередные пункты парковки скутеров

Общество Материалы 9 января 2025 10:05 (UTC +04:00)
На 6 улицах Баку организованы очередные пункты парковки скутеров

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - Агентство наземного транспорта Азербайджана организовало на шести улицах города Баку очередные пункты парковки скутеров.

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространило Агентство.

Отмечается, что новые парковочные пункты расположены на улице Айна Султанова, Ландау, Захид Халилов, Абдуррагим бек Хагвердиев, Аким Аббасов и Гасан бек Зардаби.

Целью организации новых пунктов парковки является расширение возможности микромобильности в столице.

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