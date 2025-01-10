В этом году в Азербайджане планируется ввести в эксплуатацию 20 новых вагонов метро (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В 2025 году в Азербайджане планируется ввести в эксплуатацию 20 новых вагонов метро.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной мероприятиям в сфере транспорта в 2024 году и планам на 2025 год, заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов.

Он отметил, что в прошлом году количество пассажиров, перевезенных метро, составило 230 миллионов человек.

"Это близко к рекордному показателю пассажироперевозок в метро", - подчеркнул он.

Отметим, что согласно договору между ООО "Глобальные транспортные решения" и ЗАО "Бакинский метрополитен", в течение 2024-2026 годов планируется изготовить и поставить в Бакинский метрополитен 65 новых вагонов (13 составов поездов).

В соответствии с данным договором в 2024 году должно быть произведено 35 вагонов (7 составов поездов), в 2025 году - 20 (4 состава поездов), а в 2026 году - 10 вагонов (2 состава поездов).

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