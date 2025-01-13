УЗИ помогает выявить возможные проблемы на ранней стадии - рентгенолог

БАКУ /Trend/ - Ультразвуковое исследование (УЗИ) помогает выявить возможные проблемы на ранней стадии.

Об этом говорится в интервью рентгенолога Центра планирования семьи министерства здравоохранения Азербайджана Жали Парлановой сайту министерства.

Trend представляет интервью:

- В начале беседы хотелось бы узнать о важности регулярных обследований во время беременности...

- УЗИ является очень важным диагностическим инструментом и широко применяется во многих медицинских процессах, особенно в женском здоровье. УЗИ используется как при оценке состояния перед беременностью, при многочисленных обследованиях, проводимых во время беременности, так и для скрининга здоровья матери после родов.

Регулярная УЗИ-диагностика во время беременности очень важна для контроля за здоровьем будущей матери и ребенка. Обследования помогают выявить возможные проблемы на ранней стадии. Кроме того, своевременное вмешательство позволяет снизить возможный риск. В то же время, информированность родителей о развитии малыша расслабляет их и поддерживает положительный исход родов.

- Какие обязательные обследования проводятся каждый триместр?

- Беременность делится на три триместра, и в каждом триместре проводятся специальные обследования для наблюдения за здоровьем матери и ребенка.

В первом триместре (до 14-й недели) будущей маме важно сдать определенные анализы крови. В результате этих анализов проверяют группу крови, резус-фактор, гепатит и другие факторы. В то же время, в этом триместре (примерно на 11-14-й неделе) проводится NT-обследование, которое вместе с анализами крови принимается как основа для оценки риска хромосомных аномалий у ребенка. В этом триместре также может быть проведен генетический тест - НИПТ (неинвазивный пренатальный тест; предназначен для выявления генетических заболеваний у плода с использованием только образца крови, взятого у матери, без какого-либо инвазивного вмешательства).

Во втором триместре проводятся обследования для определения имеющейся аномалии развития плода. Проверяются органы ребенка, структурные отклонения и расположение плаценты. Одновременно проводится также тест на толерантность к глюкозе для выявления гестационного диабета.

В последнем триместре проводят УЗИ-диагностику для наблюдения за развитием ребенка. Во время этих обследований оцениваются размер ребенка, его положение и уровень околоплодных вод. В то же время Тест GBS (тест на синдром Гийена-Барре, часто называемый просто СГБ), проведенный на 36-38-й неделе, важен для предотвращения передачи бактерий ребенку во время родов.

- Что должны знать пациенты перед посещением УЗИ? Требуется ли подготовка к обследованию?

- Подготовка зависит от типа ультразвукового исследования. Для некоторых видов УЗИ, например, на ранних сроках беременности, рекомендуется контролировать «наполненность мочевого пузыря», выпив определенное количество жидкости перед обследованием. Сканирование аномалий обычно не требует специальной подготовки. Важно также помнить, что ультразвуковые исследования абсолютно безболезненны и проводятся с целью обеспечения безопасной и здоровой беременности.

- Насколько безопасны ультразвуковые исследования?

- При правильном использовании ультразвуковые исследования абсолютно безопасны. В этих обследованиях для получения видимых визуальных результатов используется не излучение, а звуковые волны, что, в свою очередь, гарантирует их полную безопасность как для матери, так и для ребенка. Основным фактором является проведение УЗИ в медицинских целях и профессиональными врачами. Это обеспечивает его правильное и эффективное использование.

Кроме того, осмотры дают родителям возможность эмоционально сблизиться со своим малышом и с помощью УЗИ наблюдать за его движениями. Эти "знакомства" позволяют родителям узнать о развитии ребенка, подготовиться к родам и обсудить возможные беспокойства с врачом.

- Какие еще есть преимущества ультразвукового исследования для женского здоровья?

- На ранних сроках беременности и даже раньше этого периода проводят ультразвуковое исследование для подтверждения беременности, количества имеющихся плодов, их расположения (внутри матки или внематочная беременность), проверки сердцебиения, определения местоположения плаценты.

В то же время УЗИ важно и для оценки остатков плаценты и риска кровотечения после родового процесса. Ультразвуковые исследования также проводятся, чтобы позволить матке вернуться в прежнее состояние, выявить инфекции и исследовать ситуации, связанные с молочными железами матери.

Помимо этого, УЗИ широко используется в качестве вспомогательного инструмента при оценке овариального резерва женщин, диагностике структурных проблем в детском возрасте, отслеживании развития фолликулов и мониторинге овуляции, искусственном оплодотворении и гормональной диагностике. В то же время это позволяет на ранней стадии выявить состояние органов малого таза и отклонения в работе матки и яичников, определить возможные хирургические вмешательства.

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