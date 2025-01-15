Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Госпитализирован Народный поэт Азербайджана Нариман Гасанзаде

Общество Материалы 15 января 2025 12:26 (UTC +04:00)
Госпитализирован Народный поэт Азербайджана Нариман Гасанзаде

Читайте Trend в

Бести Мамед
Бести Мамед
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Народный поэт Азербайдана Нариман Гасанзаде в связи с ухудшением самочуствия несколько дней назад был помещен в Бакинский оздоровительный центр.

Об этом в среду в ответ на запрос Trend сообщил пресс-секретарь Союза писателей Азербайджана Хаял Рза.

Он сказал, что Нариман Гасанзаде в настоящее время чувствует себя хорошо.

"Несколько дней назад Нариман Гасанзаде был госпитализирован в Бакинский оздоровительный центр. Прооперированный Народный поэт чувствует себя хорошо. В ближайшие дни его выпишут домой", - добавил Х.Рза.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости