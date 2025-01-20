В Нахчыване отметили 35-ю годовщину трагедии 20 Января (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Нахчыванской Автономной Республике отметили 35-ю годовщину трагедии 20 Января.

Как сообщает Trend, полномочный представитель Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли, представители государства и правительства, депутаты Верховного Меджлиса, генеральные консулы Турецкой Республики и Исламской Республики Иран в Нахчыванской Автономной Республике, военнослужащие Нахчыванского гарнизона, члены общественных организаций "Ветераны Нахчывана" и "Семьи шехидов Нахчывана", а также сотни жителей города Нахчыван пришли на Аллею шехидов , чтобы почтить память наших шехидов.

Сначала в сопровождении Военного оркестра был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Затем полномочный представитель, представители государства и правительства посетили могилы шехидов и возложили на могилы гвоздики.

Фуад Наджафли встретился с членами семьи шехидов и выразил свое почтение.

Также на Аллее шехидов были посещены памятник в память о погибших солдатах турецкой армии, пришедших на помощь Нахчывану в борьбе с армянскими дашнаками в 1918-1920 годах и памятник Матери, к которым были возложены цветы.

Отметим, что сегодня исполняется 35-я годовщина трагедии 20 Января.

Ввод 20 января 1990 года боевых частей советской армии против широких народных масс, вышедших на улицы и площади Баку, чтобы выразить свой решительный протест против агрессорских действий Армении, выдвинувшей территориальные претензии к Азербайджану, и покровительства ей руководства СССР, привел к невиданной трагедии в Азербайджане.

В те трагические дни отважные сыны Отечества, для которых свобода, честь и достоинство своей страны и народа были превыше всего, отдали свои жизни, взойдя на вершину шехидства.

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